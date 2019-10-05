Öğrenciler 85 torba çöp topladı ERÜ Spor Bilimleri öğrencilerinden aynı gün iki anlamlı etkinlik

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında dersi alan öğrenciler Ali Dağı çevresinde çevre temizliği yaparak yaklışık 85 poşet çöp topladı. Ardından ise 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü kapsamında ali dağı ve çevresine yaban hayvanları için yem bıraktı.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında dersi alan A Grubu öğrencileri sabah saatlerinde Ders Sorumlusu Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak nezaretinde Ali dağına zirve tırmanışı yaparak zirvede ve Ali dağı çevresinde çevre temizliği yaptı ve yaklaşık 85 poşet çöp topladı. Öğleden sonra ise Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında dersini alan B grubunda ki yaklaşık 70 öğrenci ile birlikte 4 Ekim 2019 Dünya Hayvanları Koruma günü kapsamında "Doğa Hayvanlarla Daha Güzel" sloganıyla Ali Dağı tırmanışı yapıldı. Tırmanış sırasında güzergah boyunca çeşitli bölgelere doğada yaşayan hayvanlar için yem bırakıldı. Dönüş güzergahında Çevre temizliğine katkıda bulunmak için etrafa rastgele atılmış olan çöpleri toplandı.

Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak yaptığı değerlendirmede, “Yapılan ilk etkinlikte öğrencilerimize hem fiziksel aktivite yaptırmak hem Ali dağı ve çevresini tanıtmak hemde çevreyi koruma ve temizlik bilincini aşılamaya çalıştık. Öğleden sonraki etkinlikteki amacımızda 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününü anlamlı kılmak, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincini oluşturmak, dünyada hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamaları için istekte bulunmak, herkesi bu konuda vicdani ve hukuki görevlerini yerine getirmeye davet etmekti’’ diye konuştu.

KAYSERİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

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