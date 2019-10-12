Kayseri’de düzenlenen 3. Kitap Fuarı hakkında bilgiler veren Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı,”Hedefimiz 700 bin ziyaretçi 5 milyon kitap sloganını hayata geçirmek” dedi.

Bu yıl Kayseri Dünya Ticaret Merkezinde 3.’sü gerçekleşen kitap fuarının organizasyonunu üstlenen Sun Fuarcılık Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, Kayserililerin okumayı ve kitapları sevdiğini ve her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığını söyledi.

Hedeflerinin 700 bin ziyaretçi olduğunu söyleyen Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, ”Bu yıl düzenlendiğimiz Kayseri 3. Kitap Fuarı Türkiye’nin en kapsamlı yazar kadrosu ile yayın evi kadrosu ile ziyaretçi sayısı ile en kapsamlı en büyük kitap fuarı organizasyonu diyebiliriz. Bu yıl hedefimiz 700 bin ziyaretçi neden 700 bin ziyaretçi Çevre illerdeki bütün il ve ilçelerde buradaki kitap fuarına ilgi alaka gösteriyor çevre illerdeki büyük şehirler ilçeler, kültür daireleri kültür müdürleri belediye başkan ve yardımcıları bu fuara ilgi ve alaka gösteriyor burada müthiş bir yoğunluk var bu yapılan organizasyonun çok başarılı olduğunu hele hele yazar kadrosuyla alakalı isimlerle alakalı gerçekten Türkiye de en etkili en sözü devamlı geçen kişilerin burada olması tabi Kayseri için bir guru kaynağıdır. Şuanda yüzlerce yayın evi yüzlerce yazar kadrosu ve bizim hedefimiz şu 700 bin ziyaretçi 5 milyon kitap sloganı ile inşallah bu organizasyonu tamamlayacağız. Günlük ziyaretçi sayımız dün 50 bin civarındaydı ve bugün hafta sonu olması dolayısıyla 7080 bin belki 100 bin ziyaretçi sayısına ulaşacağız. Kesinlikle 700 bin ziyaretçi sayısına ulaşacağımıza inanıyorum. Kayseri bu konuda gerçekten önde gelen şehirlerden birisi zaten yoğunluktan anlaşılacağı üzere Kayserililer kitabı seviyor, Kayseri kitabı okuyor zaten göstergelerde bunu gösteriyor ”dedi.

KAYSERİ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:13

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.