Spor Toto Bölgesel Amatör Lig İçel İdman Yurduspor:0 - Yahyalıspor:0

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta 4.haftada Mersin Stadyumunda oynanan karşılaşmada İçel İdman Yurduspor ile Yahyalıspor golsüz berabere kaldılar ve puanları paylaştılar. Ev sahibi ekipte 3 oyuncu kırmızı kart gördü.

Yahyalıspor, güçlü rakibi karşısında galibiyeti kaçıran ekip olurken maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Stat: Mersin Stadyumu

Hakemler: Murat Durgutoğlu xx, Muhammet Mahmut Delimazı xx, Mehmet Sonay xx

İçel idman Yurduspor: Sertaç Güzel xx, Uğur Bingöl xx, Burak Altındaş xx, Hurşit Velioğlu xx, Aslan Gök xx, Süleyman Öztürk xx, Onur Kaya xx, Mustafa Özkaya xx, Mahmut Metin xx, Mehmet Şükrü Önder xx,Fazlı Ayan xx

Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Melik Barış xx, Turgay Aydoğan xx, Ümit Kale xx, Çağatay Polatdemir xx, (Ahmet Canpolat x dk 47), Can Ölçer xx, İsmet Yazgan xx, Latif Aydemir xx, (Okan Yenidünya x dk 70), Süleyman Öztürk xx, (Ersoy Yılmaz x dk 75), Ramazan Durdu xx, Emre Özden xx

Gol: Yok

Kırmızı Kartlar: Fazlı Ayan, Mehmet Şükrü Önder ve Onur Kaya (İçel İdman Yurduspor)

KAYSERİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:11

YATSI 19:27

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