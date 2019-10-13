Kayseri Gençlerbirliği futbolcusu Ozan Kaan Özdemir: “Erken hamleler ile maçı çevirdik”

Kayseri Gençlerbirliği futbolcusu Ozan Kaan Özdemir, Kocasinan Şimşekspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Kayseri Gençlerbirliği’nin başarılı futbolcusu Ozan Kaan Özdemir, 43 kazandıkları Kocasinan Şimşekspor maçı sonrasında çok iyi bir geri dönüşe imza attıklarını söyledi.

Ozan Kaan Özdemir, “Maça talihsiz başladık. Çok erken goller yedik. Bunu beklemiyorduk. Sonrasında çok iyi bir geri dönüş sağladık. Arkadaşlarımın, hocalarımın, herkesin ayağına sağlık. Erken hamleler yaptı hocamız ve bunun sonucunu aldık. Talihsiz 3 golü çevirmesini bildik” dedi.

Ozan Kaan, kendi performansı ile ilgili olarak da “Hazırdım zaten. Hazır geldim. Hocam da bana görev verdi. Ben de istediklerimi yapabildim bu maçta. Önemli olan galip gelmekti. Bireysel çok önemli değil, takım halinde kazandık. Sıkıntı yok” yorumu yaptı.

KAYSERİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

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