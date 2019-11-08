Prof. Dr. Osman Abbasoğlu: “İbni Sina’yı kimse paylaşamıyor”

Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Abbasoğlu, İbni Sina’nın döneminde çığır açtığını söyleyerek, “İbni Sina’yı kimse paylaşamıyor” dedi.

KEPAN Derneği tarafından Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin destekleriyle düzenlenen 4. Klinik Nütrisyon Öğrenci Kongresi başladı. ERÜ Sabancı Kültür Merkezi’’nde düzenlenen kongrenin açılış konuşmasını yapan KEPAN Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Abbasoğlu, tıp öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.

İbni Sina’yı kimsenin paylaşamadığını kaydeden Abbasoğlu, “İbni Sina ünlü bir hekimdir. Ünlü bir tıp adamı, felsefecidir. İbni Sina’nın milleti neredir? Bize kalsa Türk. İran’a kalsa İranlı. Araplara kalsa Arap. Herkes sahip çıkıyor. Biz İbni Sina’ya o kadar sahip çıktık ki, İbni Sina hastanesi olarak adlandırdık. İbni Sina, döneminde çığır açmış birisidir. Tıp Kanunu isimli eseri Batı dillerine çevriliyor ve o dönemde Orta Çağ öncesinin ve sonrasının Avrupa tıbbına yön veren bir eser yazıyor. 980’li yılları düşündüğümüzde yaptığı işlerin büyüklüğü ortaya çıkıyor. Şifa adlı bir eser yazıyor ve bu eseri Avrupa tıp okullarında, bilim okullarında okutuluyor. Böyle bir isim. İbni Sina’yı kimse paylaşamıyor” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

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