Yarınlara Nefes Olmak İçin Yahyalı’da 11 Bin Fidan Dikildi

Türkiye’de ağaç ve orman sevgisini arttırmak, toplumun her kesimini çevreye duyarlı bir hale getirmek için 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası çerçevesinde Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde 11 bin 111 fidan dikildi.

Ağcaşar Barajında düzenlenen etkinliğe Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler ve 7'den 70'e birçok vatandaş katıldı.

Etkinlikte açılış konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Sanayileşmenin hız kazandığı günümüzde can damarımız olan ağacı, ormanı, havayı, suyu toprağı korumak ve kollamak zorundayız. Ağaçlandırmanın kadir ve kıymetini bilen Sayın Cumhurbaşkanımız ve başkomutanımız her yıl 11 Kasım’ı milli ağaçlandırma günü olarak ilan ettiler. Bu vesile ile ilçemize özel muhabbetleri olan cennet Yahyalı’mızdan kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. 11 bin 111 fidanı ilçemize tahsis eden Tarım Ve Orman Bakanlığımıza ilçemizin en güzel baraj kıyısını bizlere tahsisi eden DSİ Bölge Müdürlüğümüze, Ağcaşar Sulama Birlik Başkanımıza, sizden birinin elinde bir fidan varken kıyamet kopuyor olsa da derhal onu diksin diyen bir Peygamberin tavsiyesine uyarak bugün buraya koşarak gelen sizlere, tüm öğrenci kardeşlerime öğretmenlerimize, müdürlerimize, teşekkür ediyorum. Gelecek nesillerimize iyi bir dünya bırakmak, toprağa hayat, canlılara nefes olacak orman, yurdumuzun hem süsü hem de gücüdür. Bir milletin medeniyet düzeyi üzerinde yaşadığı toprakları ve ağaçlandırması ve koruması ile ölçülür. Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız. Orman temiz havadır, temiz hava sıhhattir. Orman güzelliğin simgesidir. Orman aşıkların otağıdır, hayvan ve haşaratın yatağıdır. Cenneti cennet yapan bin bir çeşit meyve, sebze, orman bitki ve berrak sularıdır. Orman oksijen kaynağımızdır. Orman kalemimiz ve kâğıdımızdır. Orman beşiğimizdir mezarımızdır. Dünya evimizi ağaçla güzelleştirmek zorundayız. Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanlarımızı hem korumak hem de yenisini dikmek zorundayız hatta mahkumuz.” diye konuştu.

