Kayseri'de zincirleme trafik kazası

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Kayseri'de tır ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre A.K.'nin sürücüsü olduğu tır, Kayseri Yeşilhisar yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araca çarptı. 4 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, ulaşımda bir süre aksamalar meydana geldi.

İncelemelerin ardından araçlar çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

KAYSERİ 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

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