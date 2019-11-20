Başkan Büyükkılıç'ın Ankara temasları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan AK Parti’nin genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Başkan Büyükkılıç, Ankara’da ayrıca milletvekilleriyle birlikte Kayseri zirvesi yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen AK Parti’nin genişletilmiş il başkanları toplantısına iştirak etti. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları da katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara’da ayrıca Kayseri milletvekillerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri zirvesine katıldı. Kayseri’nin yatırım ve projelerinin ele alındığı toplantıya Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Önceki Dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer ile AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu iştirak etti. Geç saatlere kadar süren toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu yatırımlar, geçen hafta yapılan Gastronomi Çalıştayı ve balon turizminin Kayseri’de başlatılması, Bakanlıklar tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar gibi konular ele alındı.

KAYSERİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

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