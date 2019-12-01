Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu Kafkasspor-Akkışla Gençlikspor:2-5

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda ilk yarının son haftasında deplasmanda Kafkasspor’a konuk olan Akkışla Gençlikspor, sahadan 52 galip ayrılarak ilk yarıya üç puan ile nokta koydu.

Argıncık 1 Nolu Sahada oynanan Akkışla GençliksporKafkasspor karşılaşması soğuk bir havada oynanırken, tribünlerin dolu olması dikkat çekti. Ligin alt sıraları ile bağlarını koparmak isteyen Akkışla Gençlikspor, deplasmanda oynadığı maçta rakibini Hakan Daşdemir (2), Emre Ağırbaş (2) ve Halil İbrahim Avcının golleri ile 52 mağlup etti. Ev sahibi takım Kafkassporun gollerini ise Eser Şengil ile Mert kaydetti. Bu skor ile birlikte Akkışla Gençlikspor puanını 16’ya çıkartarak alt sıralar ile bağını koparırken, Kafkasspor ise 7 puanda kalarak küme düşme korkusunu yakından hissetmeye devam etti.

KAYSERİ 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

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