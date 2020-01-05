Kayseri Süper Amatör Küme’de ikinci yarı başladı 14.Haftanın sonuçları

Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısı dün ve bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı. Oyanan 6 karşılaşmada ile 14.hafta geride kaldı. Zirvede yer alan Develispor ve Esen Makina Belsinspor haftayı 3 puanla kapattılar.
İşte haftanın sonuçları;
Kayseri Yolspor 24 Develispor
Kayseri Gençlerbirliği 30 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)
Trend Gayrimenkulspor 21 Kayseri Şekerspor
Hacılar Erciyesspor 80 Kayseri Demirspor
Esen Makina Belsinspor 30 Kocasinan Ülküspor
Buğdaylıspor 32 Kocasinan Şimşekspor
Özvatan GençliksporTalas Anayurtspor (Kar yağışı nedeniyle ertelendi)
KAYSERİ
05 Ocak 2020 Pazar
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