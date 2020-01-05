Kayseri Süper Amatör Küme’de ikinci yarı başladı 14.Haftanın sonuçları

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Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısı dün ve bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı. Oyanan 6 karşılaşmada ile 14.hafta geride kaldı. Zirvede yer alan Develispor ve Esen Makina Belsinspor haftayı 3 puanla kapattılar.

İşte haftanın sonuçları;

Kayseri Yolspor 24 Develispor

Kayseri Gençlerbirliği 30 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)

Trend Gayrimenkulspor 21 Kayseri Şekerspor

Hacılar Erciyesspor 80 Kayseri Demirspor

Esen Makina Belsinspor 30 Kocasinan Ülküspor

Buğdaylıspor 32 Kocasinan Şimşekspor

Özvatan GençliksporTalas Anayurtspor (Kar yağışı nedeniyle ertelendi)

KAYSERİ 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 18:59

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