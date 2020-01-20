Kayseri Süper Amatör Küme 16.hafta tamamlandı Esen Makina Belsinspor liderliğini sürdürüyor

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de hafta sonu oynanan 16.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Lider Esen Makina Belsinspor hükmen kazandığı haftada Develispor, Hacılar Erciyesspor ve Kayseri Gençlerbirliği zirve takibini sürdürdü. Önemli maçların oynadığı haftada sürpriz sonuçlar çıktı. İşte haftanın sonuçları şu şekilde;
Trend Gayrimenkulspor 13 Develispor
Talas Anayurtspor 16 Hacılar Erciyesspor
Kayseri Demirspor 42 Buğdaylıspor
Özvatan Gençlikspor 24 Kayseri Şekerspor
Kocasinan Şimşekspor 30 Kocasinan Ülküspor
Kayseri Yolspor 02 Kayseri Gençlerbirliği
Esen Makina Belsinspor 30 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)
KAYSERİ
20 Ocak 2020 Pazartesi
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