Kayseri Süper Amatör Küme 16.hafta tamamlandı Esen Makina Belsinspor liderliğini sürdürüyor

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Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de hafta sonu oynanan 16.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Lider Esen Makina Belsinspor hükmen kazandığı haftada Develispor, Hacılar Erciyesspor ve Kayseri Gençlerbirliği zirve takibini sürdürdü. Önemli maçların oynadığı haftada sürpriz sonuçlar çıktı. İşte haftanın sonuçları şu şekilde;

Trend Gayrimenkulspor 13 Develispor

Talas Anayurtspor 16 Hacılar Erciyesspor

Kayseri Demirspor 42 Buğdaylıspor

Özvatan Gençlikspor 24 Kayseri Şekerspor

Kocasinan Şimşekspor 30 Kocasinan Ülküspor

Kayseri Yolspor 02 Kayseri Gençlerbirliği

Esen Makina Belsinspor 30 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)

KAYSERİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

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