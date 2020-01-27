Kayseri 1.Amatör Küme B Grubunda son 3 haftaya girildi

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda büyük heyecan devam ediyor. Hem şampiyonluk yarışında hem de küme düşme potasında son 3 haftaya girildi. Şampiyonluk yarışında 4 takımın kıyasıya devam ederken, küme düşme hattında ise 3 takım ligde kalma adına mücadele ediyor.

B Grubunda 19.hafta maç sonuçları;

Tomarza Belediyespor 21 Kayserigücü FK

Kafkasspor 17 Gültepespor

Palasspor 42 Sanayi Esnafspor

Makfitspor 00 Argıncık Esnafspor

OSB Atletikspor 30 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)

Akkışla Gençlikspor (BAY)

KAYSERİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:00

YATSI 19:19

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