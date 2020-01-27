Kayseri 1.Amatör Küme B Grubunda son 3 haftaya girildi

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda büyük heyecan devam ediyor. Hem şampiyonluk yarışında hem de küme düşme potasında son 3 haftaya girildi. Şampiyonluk yarışında 4 takımın kıyasıya devam ederken, küme düşme hattında ise 3 takım ligde kalma adına mücadele ediyor.
B Grubunda 19.hafta maç sonuçları;
Tomarza Belediyespor 21 Kayserigücü FK
Kafkasspor 17 Gültepespor
Palasspor 42 Sanayi Esnafspor
Makfitspor 00 Argıncık Esnafspor
OSB Atletikspor 30 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)
Akkışla Gençlikspor (BAY)
KAYSERİ
27 Ocak 2020 Pazartesi
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