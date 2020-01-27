Kayseri Süper Amatör Küme Buğdaylıspor-Özvatan Gençlik: 1-0

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 17. Haftasında ligde kalma yarıyı veren iki takımın karşılaşmasında Özvatan Gençlikspor’u 10 mağlup eden Buğdaylıspor, önemli bir avantaj elde etti.

Stat: Argıncık 2 No’lu Saha

Hakemler: Necati Selçuk Şahin xxx, Recep Güneş xxx, Mustafa Soner Yüce xxx

Buğdaylıspor: İsmail Atalay xxx, Mustafa Yılmaz xxx, Mehmet Dikmen xxx, Ubeydullah Gün xx, Furkan Doğan xxx, Yakup Yalçınkaya xx, İbrahim Çalış xxx, Turan Ünlüleblebici x (Dk. 30 Mahmut Alan xx), Ali Rıza Sancak xx, Eray Kiyaborucu xx, Kubilay Çeçen xx (Dk. 70 İbrahim Bayram x)

Özvatan Gençlik: Yasin Tunç xx, Sedat Sönmez xx, İlker Karakaya xx, Emre Alkınoğlu x (Dk. 80 Fatih İmyan x), Yusuf Yücel xx, Resul Kahraman xx, Tolga Cansu x (Dk. 55 Oğuzhan Örs x), Serhat Kahraman x, Onur Musasavran x (Dk. 52 Engin Kaya x), Yasin Zan xx, Seyit Nerkiz xx

Goller: İbrahim Çalış Dk. 50 (Buğdaylıspor)

KAYSERİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:00

YATSI 19:19

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