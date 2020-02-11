Jandarmadan sahte para operasyonu: 1 gözaltı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 bin 450 TL sahte para ele geçirilirken, bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Akkışla ilçesine bağlı Ortaköy mahallesinde sahte para ve dolandırıcılık olayı geldi. Yapılan ihbar sonrasında JASAT ve İstihbarat Timleri ile birlikte yapılan çalışmalarda şüphelinin B.A. olduğu belirlendi. Şüpheli B.A. Sivas'ın Gemerek ilçesinde yapılan çalışmalarla yakalanarak gözaltına alındı.

B.A.'nın evinde yapılan aramalarda 11 bin 450 TL sahte para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 57 adet 9 milimetre av tüfeği fişeği, 40 adet 12 calibre fişek ve 5 adet şarjör ele geçirildi.

Yetkililer gözaltına alınan B.A. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

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