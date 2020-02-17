Kayseri Süper Amatör Küme'de 18.hafta tamamlandı

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Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de heyecan devam ediyor. 18.hafta 1 maç dışında tamamlanırken lider Esen Makina Belsinspor'un 2 puan kaybettiği haftada Özvatan Gençlikspor ile Develispor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

İşte 18.haftada alınan toplu sonuçlar;

Kayseri Demirspor 12 Kocasinan Ülküspor

Trend Gayrimenkulspor 12 Kayseri Gençlerbirliği

Talas Anayurtspor 22 Buğdaylıspor

Kocasinan Şimşekspor 11 Esen Makina Belsinspor

Kayseri Şekerspor 43 Hacılar Erciyesspor

Kayseri Yolspor 30 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)

Özvatan GençliksporDevelispor (Ertelendi)

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