(Özel) Bu okullar hem derste hem koridorda hem de duvarlarda öğretiyor Tomarza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt: "Birçok okulumuzda sanatsal ve görsel faaliyetlere önem vermekteyiz"

Kayseri'nin Tomarza ilçesindeki okullarda görevli öğretmenler, okul koridorlarına, okulun duvarlarına çizdikleri ozan, şair ve bilim adamlarının resimleriyle hem sanatçılıklarını konuşturuyor hem de öğrencilere sınıf dışında öğretmeye devam ediyor.

İlçeye bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, koridorlarda oluşturdukları Fen, Türkçe, İngilizce, Edebiyat gibi bölümlerle öğrencilerin ders haricinde eğitilmesine katkıda bulunuyor. Bilim adamı, şair, ozan gibi iz bırakan değerlerin görsellerini, resimlerini çizen öğretmenler hem sanatçı ruhlarını ortaya koyuyor hem de öğrencilerin merak etmesini sağlıyor. Proje ile ilgili bilgiler veren Tomarza Atatürk Ortaokulu Müdürvekili Osman Arısoy, “Okulumuz toplam 132 öğrenci, 13 öğretmen ile birlikte 18 personelimiz ile birlikte 20192020 eğitim öğretim yılına devam etmekteyiz. Bu projeye 20162019 yıllarında okulumuzda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenimiz Taner Mutlu öncülüğünde öğretmen ve idarecilerimizle karar verdik. Geçmişten günümüze iz bırakan halk ozanlarımız, şairlerimiz ve bilim adamlarımızın görsellerini yansıttık. Görsellik akılda kalıcılığı artırıyor. Bu resimleri gören öğrencilerimiz de dolayısıyla merak ediyor ve araştırma imkanı buluyor. Böylelikle kalıcılık sağlanmış oluyor" ifadelerini kullandı.

İlçede bulunan okullarda eğitime katkıda bulunmak adına birçok faaliyetin devam ettiğini kaydeden Tomarza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ise, “İlçemizde 4 bin 200 öğrencimiz yaklaşık 38 eğitim kurumumuzla eğitim öğretim faaliyetini sürdürmekteyiz. İlçemizde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz işbirliği içerisinde birçok alanda birçok okulumuzda sanatsal ve görsel faaliyetlere önem vermekteyiz. Aynı zamanda okullarımızın koridorlarında öğrencilerimizin eğitimine de katkıda bulunması açısından birçok sanatsal faaliyetleri sürdürmekteyiz. Şuanda içinde bulunduğumuz Atatürk Ortaokulu’nda olduğu gibi birçok okulumuzda sanatsal ve görsel faaliyetleri de öğretmenlerimiz yetenekli elleriyle öğrencilerimizle işbirliği içerisinde sergilemektedir. Bu amaçla öğrencilerimize sadece eğitimin sınıf içerisinde olmadığını, sınıfın dışında da sanatsal olarak devam ettiğini göstermekteyiz" diye konuştu.

Kurt ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak aynı zamanda TÜBİTAK faaliyetlerine, sportif, görsel faaliyetlere ilçe ve il merkezindeki birçok sergiye de katıldıklarını sözlerine ekledi.

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