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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çobanın bulduğu gebe yaban keçisi tedaviye alındı

DHA

KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesi Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme sahasında çoban tarafından yürüme güçlüğü çekerken bulunan gebe yaban keçisi, tedaviye alındı. Yahyalı Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme sahası Arpalık mevkiinde hayvanlarını otlatan çoban, yürüme güçlüğü çeken yaban keçisini gördü. Çobanın ihbarıyla gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisini teslim alarak, Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaban keçisinin gebe olduğu, 15 gün içinde doğum yapacağı belirlendi. Tedavisi devam eden ve sağlık durumu iyi...

Çobanın bulduğu gebe yaban keçisi tedaviye alındı

<br>KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesi Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme sahasında çoban tarafından yürüme güçlüğü çekerken bulunan gebe yaban keçisi, tedaviye alındı.<br>Yahyalı Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme sahası Arpalık mevkiinde hayvanlarını otlatan çoban, yürüme güçlüğü çeken yaban keçisini gördü. Çobanın ihbarıyla gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisini teslim alarak, Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaban keçisinin gebe olduğu, 15 gün içinde doğum yapacağı belirlendi. Tedavisi devam eden ve sağlık durumu iyi olan keçinin doğum yaptıktan sonra doğal ortama bırakılacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA<br>2020-06-01 15:55:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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