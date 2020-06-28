Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

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Kayseri'de bu sabah başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde meydana gelen kazada B.Ç.'nin kullandığı 38 BU 291 plakalı otomobil, Kemal U.'nun kullandığı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Kemal U. olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı Kemal U. tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

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