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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lunaparklar yeniden açılıyor

İHA

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından 16 Mart'ta faaliyetleri Lunapark ve Tematik Parklar gibi eğlence tesislerinin faaliyetlerinin gerekli tedbirler alınarak hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Lunaparklar yeniden açılıyor

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından 16 Mart'ta faaliyetleri Lunapark ve Tematik Parklar gibi eğlence tesislerinin faaliyetlerinin gerekli tedbirler alınarak hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.
Yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 04/07/2020 tarihinde saat 13:30’da, Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve 'Koronavirüs (Covid19)' salgın hastalığı ile ilgili aşağıda yer alan gündem maddesine yönelik ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır. Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Korona virüsün (Covid19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla İç İşleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı Genelgesi ile 'Lunapark ve Tematik Parklar' gibi eğlence tesislerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması kararlaştırılmıştı. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek tekrar faaliyete geçmeleri sağlanmaktadır. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığının 02.07.2020 tarih ve 1087 sayılı yazısı ile Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine 'Lunapark ve Tematik Parklarda Uygulanacak Tedbirlerin' eklendiği bildirilmektedir. Konu ile ilgili olarak İç İşleri Bakanlığının 04.07.2020 tarih ve 89780865153E.10725 sayılı yazısı kapsamında; İl Hıfzıssıhha Kurulunca lunapark ve tematik parkların 06.07.2020 tarihinden itibaren, gezici olmamak (2020 Yılı içerisinde sadece bir yerde faaliyet göstermek) kaydı ile aşağıda belirtilen kurallara riayet ederek faaliyette bulunabilecekleri değerlendirilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ilgi (b) yazı ile bildirilen, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanacaktır. Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek, girişlerde ziyaretçiler sıra ile içeri alınacak ve sırada durulması gereken alanlarda sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uygun şekilde yer işaretlemeleri yapılacaktır. Lunapark ve tematik parklardaki eğlence araçlarının başlama ve bitiş zamanları kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanacaktır. Personele Covid19’un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler hususunda eğitim verilecektir.
6. Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan mesire alanları, restoranlar, kafeler ve diğer işletmeler kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere tabi olarak çalışacaklardır. Covid19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Korona virüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilecektir. Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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