15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit’in annesi Huriye Yiğit: “Özlemimiz büyük ama gururumuz daha büyük” Baba Yahya Kemal Yiğit: “Bu millet göğsünde iman elinde bayrak ile tanklara karşı koydu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit’in annesi Huriye Yiğit: “Özlemimiz büyük ama gururumuz daha büyük” Baba Yahya Kemal Yiğit: “Bu millet göğsünde iman elinde bayrak ile tanklara karşı koydu”

İHA

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'daki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit, her gün kızlarının kabri başına geldiklerini söyleyerek, "Özlemimiz büyük ama gururumuz daha büyük" dedi.

15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit’in annesi Huriye Yiğit: “Özlemimiz büyük ama gururumuz daha büyük” Baba Yahya Kemal Yiğit: “Bu millet göğsünde iman elinde bayrak ile tanklara karşı koydu”

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'daki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit, her gün kızlarının kabri başına geldiklerini söyleyerek, “Özlemimiz büyük ama gururumuz daha büyük” dedi.
15 Temmuz gününün akıllarından bir saniye bile çıkmadığını söyleyen Yahya Kemal Yiğit, “15 Temmuz 1 saniye bile aklımızdan çıkmıyor. İyi ki çıkmıyor, sebebine gelince de bizi diri ve zinde tutan bu hain kalkışma Allah korusun gerçekleşmiş olsaydı ne yapacaktık? Birileri bu hain kalkışmaya kontrollü darbe dese de, tiyatro dese de kimler kontrollü olarak Atatürk Havalimanından Bakırköy Belediye Başkanının evinde ayak ayak üstüne atıp da kahvesini yudumlarken işgal girişimi gerçekleşsin diye ellerini ovuşturuyordu? Fakat hesap etmedikleri şey de, aziz Türk Milletinin göğsündeki iman, elindeki al bayrağı ile tanklara ve toplara karşı koymasıydı. Burada bizim de çocuğumuz bu vatan uğruna şehit oldu. Biz bu duruma üzülmüyoruz. Biz yeryüzünde şereflerin en büyüğü ile şereflendirerek gittiler. Allah onlardan razı olsun. Allah bütün aziz şehitlerimize rahmet eylesin. Bugün dudaklarımızdan bu kelimeler dökülüyorsa onların sayesinde, burada oturabiliyorsak onların sayesinde oturuyoruz. Mekanları cennet olsun. Rabbim inşallah Resulullah’ın sancağı altında hepimizi buluşturur” dedi.
Yahya Kemal Yiğit, Türk Milletinin böyle durumlarda elinde ne varsa onunla sokağa çıkacağını söyleyerek, “Hepimiz birer şehit adayıyız. Bu aziz vatan uğruna seve seve hepimiz canımızı vermeye hazırız. O alçaklar zannetmesinler ki böyle bir kalkışma daha olursa biz bu ülkeyi işgal ederiz. Böyle bir işgale tekrar girişim olursa Allah korusun, bu millet göğsündeki iman ile elindeki bayrak ile çıkar sokaklara. Elinden ne geliyorsa onu yaparak çıkar o sokaklara. Biz onlara da dua ediyoruz. Rabbim İnşallah onlara da hidayet nasip eder. Yine beddua etmiyorum, biz Rabbimin Kahhar sıfatına güveniyoruz ve havale ediyoruz. Bizim vatanımızdan başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Önce vatan, benim birinci namusum vatanım, ikinci namusum al bayrağım, üçüncü namusum devletim. Gerisi teferruat, onun için Allah bu vatana zeval vermesin. Rabbim 15 Temmuz’u bu millete bir daha yaşatmasın. Biz çocuğumuzla ne kadar onurlansak az. Eğer bu vatanın kurtulmasında benim de çocuğumun zerre kadar katkısı olmuşsa, biz kendimizi mutlu sayıyoruz. Tertemiz şehit oldular. Rabbim bütün aziz şehitlerimize rahmet eyler İnşallah” ifadelerini kullandı.
Kızlarına olan özlemlerinin çok büyük olduğunu fakat gururlarının daha büyük olduğunu söyleyen anne Huriye Yiğit, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Biz 4 yıldır her gün bekliyoruz ama Cennet yok. Yapanlar Allah’ından bulsun. Nice anne kuzularını gönderdiler, dertleri neydi bilmiyorum. Neyi bölüşemiyorlar onu bilmiyoruz. Bu vatan için bizim çocuklarımız feda olsun. Her zaman diyoruz feda olsun ama ne var kardeş gibi geçinsek olmaz mı? 4 yıldır evlat acısıyla yanıp kavruluyoruz. Bizim yavrularımız toprak altında yatıyor biz de her gün mezarı başına geliyoruz gidiyoruz. Acımız büyük, özlemimiz büyük ama gurur hepsinden büyük. Allah çocuklarımızdan razı olsun. Şehitliğe her geldiğimde Allah hepinizden razı olsun diyorum. Allah onların hürmetine bizleri de affetsin. Zalimler için yaşasın cehennem diyorum. Mahşerde görüşeceğiz inşallah.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis memuru ile anne ve babası kazada öldü
YEREL HABERLER Polis memuru ile anne ve babası kazada öldü
Talas’ta asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Talas’ta asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan için konforlu ve kalıcı hizmetler yapıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan için konforlu ve ...
Başkan Çolakbayrakdar: “15 Temmuz bir destandır”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “15 Temmuz bir destandır”
Başkan Büyüksimitçi: "Birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızdan geçmişte olduğu gibi gelecekte de taviz vermeyeceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitçi: "Birlik, beraberlik ve ...
4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Başkan Nursaçan: “Türk Milletinin topyekûn 'Türkiye geçilmez' dediği tarihin adıdır 15 Temmuz”
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: “Türk Milletinin topyekûn 'Türkiye ...
Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 3 ölü
YEREL HABERLER Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 3 ölü
Develi’de meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü
YEREL HABERLER Develi’de meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü
Kayseri'de nakliyeci, aracında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de nakliyeci, aracında ölü bulundu
İYİ Parti İl Başkanı Ataman Oldu
YEREL HABERLER İYİ Parti İl Başkanı Ataman Oldu
Kocasinanlı muhtarlardan Başkan Çolakbayrakdar'a hizmet teşekkürü
YEREL HABERLER Kocasinanlı muhtarlardan Başkan Çolakbayrakdar'a ...
Bayrama yeni evinizde girmek için son 2 gün
YEREL HABERLER Bayrama yeni evinizde girmek için son 2 gün
Başkan Akay, "Buğday ile koyun gerisi oyun"
YEREL HABERLER Başkan Akay, "Buğday ile koyun gerisi oyun"
İYİ Parti'de ikinci Olağan Genel Kurul Heyecanı İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Kendi hesabı olan arkadaşlar içimizde kalmasın"
YEREL HABERLER İYİ Parti'de ikinci Olağan Genel Kurul Heyecanı İYİ ...
Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 ...
Oğluyla 60 yıllık mesleğini yaşatıyor
YEREL HABERLER Oğluyla 60 yıllık mesleğini yaşatıyor
Şantiyede doğum yapan kedi ve yavrularına işçiler sahip çıktı
YEREL HABERLER Şantiyede doğum yapan kedi ve yavrularına işçiler ...
Akgün Ergül: “Yılan ısırmasında sakin kalınmazsa, zehir kana daha çabuk karışır” Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: “Yılanları uzak tutmak için bahçelerin uzağına hendek kazılarak, su bırakılmalı”
YEREL HABERLER Akgün Ergül: “Yılan ısırmasında sakin kalınmazsa, ...
İtfaiye Daire Başkanından ‘Yangın’ uyarısı: “Açık ateş yakılmaması ve mangaldan sonra ateşin söndürülmesine dikkat edilmesi gerekiyor”
YEREL HABERLER İtfaiye Daire Başkanından ‘Yangın’ uyarısı: “Açık ...
Yoldan çıkan otomobil kabak tarlasına uçtu: 6 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil kabak tarlasına uçtu: 6 yaralı
Kayseri'de gönüllü 'balık adamlar' hayat kurtarıyor
YEREL HABERLER Kayseri'de gönüllü 'balık adamlar' hayat kurtarıyor
Kayseri'de, 'sarıkız' cinsi örümcek tedirginliği
YEREL HABERLER Kayseri'de, 'sarıkız' cinsi örümcek tedirginliği
AGD Kayseri Şubesinden Ayasofya açıklaması
YEREL HABERLER AGD Kayseri Şubesinden Ayasofya açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X