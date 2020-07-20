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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Arkeoloji Müzesi’ni Ziyaret Etti

İHA

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Arkeoloji Müzesi’ni Ziyaret Etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti. Rektör Çalış, ziyarette yaptığı açıklamada “Üniversitemiz ile Müze arasında bundan sonra her bakımdan yeni işbirliği imkânları sağlamak için önemli adımlar atacağız” dedi.
Romalılar döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Kalesi içeresindeki Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Hasan Elmaağaç ve müze araştırmacısı Hamdi Oktay’dan müze hakkında bilgiler aldı.
Ziyaretinde Anadolu’nun ilk yazılı belgeleri olan Kültepe’den çıkarılan çivi yazılı tabletler olmak üzere birçok tarihi eseri yakından inceleyen Rektör Çalış, “Çağlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri, 6 bin yıllık tarihi ile kadim ve köklü bir kültür şehri” dedi.
Rektör Çalış, şunları kaydetti: “Anadolu'daki ilk yazılı tabletleri barındırması ve dünyanın ilk organize ticaret merkezi olmasıyla öne çıkan Kültepe Kaniş ören yerinin yine Kayseri sınırları içinde olması, bu şehrin dünya arkeoloji tarihinde taşıdığı önemi açıkça ortaya koyuyor. Bu zengin mirası koruyup sonraki kuşaklara aktaracak kurumların başında ise Kayseri Arkeoloji Müzesi geliyor. Kısa süre önce tarihi Kayseri Kalesinin içindeki modern mekânında ziyarete açılan bu müzeyi, bugün Erciyes Üniversitesinin akademik ve idari personelinden oluşan kalabalık bir heyetle ziyaret ediyoruz. Türkiye'nin 11 Araştırma Üniversitesinden biri olarak, içinde yaşadığımız şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı akademik ve bilimsel çalışmalarımız ile aynı önem ve değerde görüyoruz. Bu anlayışla Üniversitemiz ile Müze arasında bundan sonra her bakımdan yeni işbirliği imkânları sağlamak için önemli adımlar atacağız. Öğretim üyesi ve öğrencilerimizin bu zenginlikleri tanıyıp tanıtması için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz.”
Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın Kayseri Arkeoloji Müzesi’ni ziyaretine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özen Tok, Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ulaş Çınar, Rektör Danışmanı ve Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekiner de eşlik etti.

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