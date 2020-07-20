Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin”Tüketici haklarını koruyormuş gibi davranarak tüketiciye eziyet ediyorlar” Şahin, "Sarı hakem heyetleri istemiyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin”Tüketici haklarını koruyormuş gibi davranarak tüketiciye eziyet ediyorlar” Şahin, "Sarı hakem heyetleri istemiyoruz"

İHA

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kocasinan Kaymakamlığı önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, "Sarı Hakem Heyetleri istemiyoruz" diyerek, tüketici haklarının korunuyormuş gibi davranıldığını, aslında eziyet edildiğini söyledi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin”Tüketici haklarını koruyormuş gibi davranarak tüketiciye eziyet ediyorlar” Şahin, "Sarı hakem heyetleri istemiyoruz"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kocasinan Kaymakamlığı önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, "Sarı Hakem Heyetleri istemiyoruz" diyerek, tüketici haklarının korunuyormuş gibi davranıldığını, aslında eziyet edildiğini söyledi.
"Tüketici Hakem Heyetleri tüketiciyi korumuyor ve üzerine düşen görevi yapmıyor" diyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin;”Bu ülkede tüketicileri koruyan bir kanun yapıldı. 25 senedir yürürlüktedir. Sürekli yeni sorunlarla yeni tuzaklara karşı bir takım tüketiciyi koruyucu hamleler ile işlevlerini sürdürüyor. Buna istinaden Tüketici Hakem Heyetleri kuruldu ve belli bir miktara kadar tüketici hakem heyetlerine müracaat yapılıyor. Bunun üzerine de tüketici mahkemelerine gidiyorsunuz. Tüketici Hakem Heyetleri adı üzerinde tüketiciyi korumaktır" dedi.
Başkan Şahin, "Tüketiciyi korumak için kurulan bir heyet maalesef buna uygun çalışmıyor. Bütün hakem heyetlerini işin içerisine almıyoruz. Bugün önünde bulunduğumuz Kocasinan Kaymakamlığının hakem heyeti gibi Türkiye’de bazı hakem heyetleri maalesef tüketicinin hakem heyeti gibi değil de bankaların hakem heyeti gibi GSM operatörlerini hakem heyeti gibi elektrik dağıtım şirketlerini hakem heyeti gibi çalışıyor. Defalarca kendilerini uyardık. Dedik ki; siz devletin bir kurumusunuz. Siz tüketiciyi korumak üzere tüketici kanununa istinaden tüketicini aldatılmaya, kandırılmaya dönük bir takım hamlelere karşı korunması amacı ile kuruldunuz sizin işleriniz bu, siz bankaları dert etmeyin, GSM operatörlerini dert etmeyin. Siz elektrik dağıtım şirketlerini neden düşünüyorsunuz. Onların zaten avukatları var, onların lobileri var. Siz tüketiciyi koruyun. Tüketiciyi korumak için kanun çıkartılmıştır. Bütün uyarılarımıza rağmen hiç hız kesmeden kararlar veriyorlar.” ifadelerine yer verdi
Bankaların vergi kaçırdığını söyleyen Şahin; “Bankalar öyle hamleler, öyle tuzaklar kuruyorlar ki. Konut kredisi veriyor bankalar. Bu konut kredisinde isteseniz de istemeseniz de ekspertiz ücreti alıyor sizden. Almış olduğu bu işlemden döküm verirken o tüketiciye orada ekspertiz ücreti yazmıyor. Tüketici daha sonra hakem heyetine geliyor, burada benden ekspertiz ücreti kesildi. Daha sonra diyorlar ki sizden alınmamış. Tüketici 90 bin TL kredi çekiyor 88 bin TL veriyorlar tüketiciye. 2 bin TL kesilmiş. Yani buraya sıkıntı gelmesin, burada rahat etsinler ama tüketici her türlü kandırılmaya yönelik harekete maruz kalsın" diyerek şunları söyledi:
"Ekspertiz ücreti ile ilgili aylardır uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Bankalar vergi kaçırıyor. Bankalar tüketicinin almış olduğu ekspertiz ücretini kendi adına fatura ettiriyor. Parasını ben veriyorum ama banka kendi adına fatura kesiyor. Bu alenen vergi kaçırmaktır. Bunla ilgili bir mahkeme kararı çıkarttık. Mahkeme, tüketici adına fatura kesilmemişse kesinlikle bu para iade edilmelidir diyor. Parayı tüketici vermişse eğer tüketiciye kesilir. Kaymakamlıkta ki arkadaşlar evine aldıkları buz dolaplarını, çamaşır makinalarını, koltuk takımlarının faturasını bankalara versinler, yazık bankalar vergiden düşsün. Bu mantık ile devam ediyorlar. Bunu söylemek zorunda bıraktılar. Elimde mahkeme kararı var. Tüketiciler birliği olarak, tüketici hakları konusunda yıllardır çalışan insanlar olarak asla sessiz kalmayacağız. Yarın emekli olduktan sonra asla tüketici işlemine dönük bir işlem yapmayacak insanlar bugün elimizde yetki var diye reddedip gönderiyorlar. Bu iş gönüllülük işi Bizler burada gönüllü olarak çalışıyoruz. Burada tüketici haklarını koruyormuş gibi davranarak tüketiciye eziyet ediyorlar. Buna sessiz kalamayız. Bu bir sadece uyarıdır. Eğer devam ederse bu işlemimiz bu eylemimiz bu tepkimiz daha da aratarak devam edecek. Bunu tüm Türkiye’nin bilmesini istiyorum.”
Şahin son olarak, "Sarı sendikaları çağrıştıran sarı hakem heyeti istemiyoruz. Biz bu ülkede yıllardır bir konudan şikayetçiyiz. Sarı sendikalar. İşçinin değil patronun yanında olan sendikalar. Patronun çıkarlarını koruyan sendikalar. Aynısını Tüketici Hakem Heyetlerinde yaşıyoruz. Tüketiciyi değil, satıcıları koruyan sarı Hakem Heyetleri istemiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa çıkma yasağı ihlaline verilen para cezasını mahkeme düşürdü
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı ihlaline verilen para cezasını ...
Freni patlayan kamyon uçurumdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Freni patlayan kamyon uçurumdan düştü: 1 ölü, 1 ...
Başkan Palancıoğlu, "Çalışma Süresince Trafik Uyarı ve Uyarıcılara Dikkat Edelim!”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, "Çalışma Süresince Trafik Uyarı ...
Kundaklanan kamyon kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Kundaklanan kamyon kullanılamaz hale geldi
Büyükşehir, doğayı ailelerle buluşturuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, doğayı ailelerle buluşturuyor
Kayserigaz'dan 3,6 milyon TL'lik yatırım
YEREL HABERLER Kayserigaz'dan 3,6 milyon TL'lik yatırım
'Evinin hanımı ol' diyenleri dinlemedi tesisatçı oldu İki yıldır eşine yardım eden 39 yaşındaki Behiye Doğan: "Yaptığım işi seviyorum" Behiye Doğan'ın eşi İlhan Doğan: "İşimizi temiz yaptığımız için müşteri memnun kalıyor"
YEREL HABERLER 'Evinin hanımı ol' diyenleri dinlemedi tesisatçı ...
Fabrika atıkları yandı, gökyüzünü kara dumanlar kapladı
YEREL HABERLER Fabrika atıkları yandı, gökyüzünü kara dumanlar ...
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Arkeoloji Müzesi’ni Ziyaret Etti
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri ...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tenis Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tenis ...
30 yıllık baharatçı, kaliteli sucuğun püf noktalarını anlattı Baharatçı İsmail Seçer: “İyi sucuk da en önemli malzeme biberdir”
YEREL HABERLER 30 yıllık baharatçı, kaliteli sucuğun püf noktalarını ...
Başakşehir ile Kayserispor 22.randevuda
YEREL HABERLER Başakşehir ile Kayserispor 22.randevuda
Emre Taşdemir’den kaptan Selçuk İnan’a teşekkür
YEREL HABERLER Emre Taşdemir’den kaptan Selçuk İnan’a teşekkür
Kılıçaslan Yıldızspor 2.Lig'de
YEREL HABERLER Kılıçaslan Yıldızspor 2.Lig'de
Yamula Barajı'nda 7,5 milyon yıllık kara canlısı fosili bulundu
YEREL HABERLER Yamula Barajı'nda 7,5 milyon yıllık kara canlısı ...
Pet şişe ile ilginç kurban pazarlığı
YEREL HABERLER Pet şişe ile ilginç kurban pazarlığı
Dünyada ilk kez kara canlısının fosili Yamula Barajı'nda su altında bulundu
YEREL HABERLER Dünyada ilk kez kara canlısının fosili Yamula ...
Kayseri’de termometreler 39 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Kayseri’de termometreler 39 dereceyi gösterdi
Kurban kesimini MELMEK'te öğreniyorlar
YEREL HABERLER Kurban kesimini MELMEK'te öğreniyorlar
Genetik tanılı tüp bebek tedavisi ile gebelikte başarı şansı artıyor Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner: “Genetik tanılı tüp bebekte kadının yaş faktörü ortadan kalkıyor”
YEREL HABERLER Genetik tanılı tüp bebek tedavisi ile gebelikte ...
Bıçakçılar Kurban Bayramı'na hazır 38 yıllık bıçak ustasından vatandaşa altın tavsiyeler Bıçakçı Ahmet Tüfekçi: "Önceki senelere oranla bakacak olursak işler düşük"
YEREL HABERLER Bıçakçılar Kurban Bayramı'na hazır 38 yıllık bıçak ...
Uzmanlardan baraj ve göl uyarısı: "Bilinçsiz şekilde suya girmeyin"
YEREL HABERLER Uzmanlardan baraj ve göl uyarısı: "Bilinçsiz şekilde ...
Talas Milli Eğitim'den Kaymakam Güney'e Veda Yemeği
YEREL HABERLER Talas Milli Eğitim'den Kaymakam Güney'e Veda Yemeği
Ali Şansalan 2. kez düdük çalacak
YEREL HABERLER Ali Şansalan 2. kez düdük çalacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X