Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 3 yaralı



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, meyve-sebze halinde, Suriyeli hamallar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenipervane Mahallesi'nde bulunan meyve-sebze halinde meydana geldi. Halde hamal olan iki grup arasında 'kasa indirme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda bıçaklar kullanıldı. Reşid Aziz El Ali ve Hamza El Hasan ile ismi öğrenilemeyen bir Suriyeli, bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-07-20 12:57:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.