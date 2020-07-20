Freni boşalan kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, freni boşalan kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Yahyalı ilçesindeki Sazak köyü yakınlarında meydana geldi. İhsan Dağdelen yönetimindeki 38 ABB 270 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Dağdelen yaralandı, yanındaki Süleyman Turgut ise hayatını kaybetti.
Yaralı Dağdelen, çağırılan ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA
2020-07-20 13:48:43
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