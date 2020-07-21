Kayserispor deplasman maçlarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, 20192020 sezonunun deplasman maçlarını tamamladı.
Süper Lig'in son haftasına 32 puanla 17.sırada giren Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir mücadelesiyle berabere bu sezon deplasmandaki son maçını oynadı. SarıKırmızılılar bu sezon deplasmanda oynadığı 17 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Hes Kablo Kayserispor, bu maçlarda 17 gol atarken kalesinde ise 48 gol gördü. Sarı Kırmızılı takımın bu sezon oynadığı 17 deplasman maçı ve sonuçları şöyle:
Ankaragücü 11 Kayserispor
Antalyaspor 22 Kayserispor
Konyaspor 21 Kayserispor
Göztepe 40 Kayserispor
Yeni Malatya 40 Kayserispor
Gençlerbirliği 21 Kayserispor
Beşiktaş 41 Kayserispor
Gaziantep 30 Kayserispor
Trabzonspor 62 Kayserispor
Alanyaspor 51 Kayserispor
Galatasaray 41 Kayserispor
Denizlispor 01 Kayserispor
Kasımpaşa 51 Kayserispor
Fenerbahçe 21 Kayserispor
Sivasspor 02 Kayserispor
Ç.Rizespor 32 Kayserispor
M.Başakşehir 10 Kayserispor
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.