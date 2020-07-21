Kayserispor deplasman maçlarını tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor deplasman maçlarını tamamladı

İHA

Hes Kablo Kayserispor, 20192020 sezonunun deplasman maçlarını tamamladı.

Kayserispor deplasman maçlarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, 20192020 sezonunun deplasman maçlarını tamamladı.
Süper Lig'in son haftasına 32 puanla 17.sırada giren Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir mücadelesiyle berabere bu sezon deplasmandaki son maçını oynadı. SarıKırmızılılar bu sezon deplasmanda oynadığı 17 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Hes Kablo Kayserispor, bu maçlarda 17 gol atarken kalesinde ise 48 gol gördü. Sarı Kırmızılı takımın bu sezon oynadığı 17 deplasman maçı ve sonuçları şöyle:
Ankaragücü 11 Kayserispor
Antalyaspor 22 Kayserispor
Konyaspor 21 Kayserispor
Göztepe 40 Kayserispor
Yeni Malatya 40 Kayserispor
Gençlerbirliği 21 Kayserispor
Beşiktaş 41 Kayserispor
Gaziantep 30 Kayserispor
Trabzonspor 62 Kayserispor
Alanyaspor 51 Kayserispor
Galatasaray 41 Kayserispor
Denizlispor 01 Kayserispor
Kasımpaşa 51 Kayserispor
Fenerbahçe 21 Kayserispor
Sivasspor 02 Kayserispor
Ç.Rizespor 32 Kayserispor
M.Başakşehir 10 Kayserispor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yabancı uyruklu adam yatağında ölü bulundu
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu adam yatağında ölü bulundu
Erciyes'teki gece fotoğrafları büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Erciyes'teki gece fotoğrafları büyük ilgi gördü
ERÜ, “Study in Turkey” Online Üniversite Tercih Fuarına Katıldı
YEREL HABERLER ERÜ, “Study in Turkey” Online Üniversite Tercih ...
AGÜ, öğrenci memnuniyetinde yine Türkiye 1’incisi oldu
YEREL HABERLER AGÜ, öğrenci memnuniyetinde yine Türkiye 1’incisi ...
Celalettin Ekinci'den İlçe Milli Eğitim Müdürlerine Ziyaret
YEREL HABERLER Celalettin Ekinci'den İlçe Milli Eğitim Müdürlerine ...
Sigara içmeyen personele fazladan yıllık izin hakkı
YEREL HABERLER Sigara içmeyen personele fazladan yıllık izin hakkı
Önce bıçaklandı, sonra çarşafa sarılıp parka atıldı
YEREL HABERLER Önce bıçaklandı, sonra çarşafa sarılıp parka atıldı
Kayseri’de 3 akaryakıt istasyonunun faaliyeti durduruldu
YEREL HABERLER Kayseri’de 3 akaryakıt istasyonunun faaliyeti ...
Kocasinan’dan Kayseri’de tek, Türkiye’ye örnek olan profesyonel kurban hizmeti
YEREL HABERLER Kocasinan’dan Kayseri’de tek, Türkiye’ye örnek olan ...
Kavşakta çarpışan araçlar kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Kavşakta çarpışan araçlar kullanılamaz hale geldi
Başkan Büyükkılıç'ın "Kovid-19" destekleri
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'ın "Kovid-19" destekleri
Bünyan Belediyesi 36 mezarlıkta bayram hazırlığı yapıyor
YEREL HABERLER Bünyan Belediyesi 36 mezarlıkta bayram hazırlığı ...
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı
Kayseri'de bıçakçılarda 'bileme' yoğunluğu
YEREL HABERLER Kayseri'de bıçakçılarda 'bileme' yoğunluğu
Freni boşalan kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 ...
Kayserispor ana sponsorundan 'küme düşme kaldırılsın' çağrısı
YEREL HABERLER Kayserispor ana sponsorundan 'küme düşme kaldırılsın' ...
Lopes gözyaşlarına hakim olamadı
YEREL HABERLER Lopes gözyaşlarına hakim olamadı
Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 3 yaralı
Başkan Yalçın'dan ekin biçenlere 'Bereketli olsun' ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan ekin biçenlere 'Bereketli olsun' ...
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin”Tüketici haklarını koruyormuş gibi davranarak tüketiciye eziyet ediyorlar” Şahin, "Sarı hakem heyetleri istemiyoruz"
YEREL HABERLER Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin”Tüketici ...
Sokağa çıkma yasağı ihlaline verilen para cezasını mahkeme düşürdü
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı ihlaline verilen para cezasını ...
Freni patlayan kamyon uçurumdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Freni patlayan kamyon uçurumdan düştü: 1 ölü, 1 ...
Başkan Palancıoğlu, "Çalışma Süresince Trafik Uyarı ve Uyarıcılara Dikkat Edelim!”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, "Çalışma Süresince Trafik Uyarı ...
Kundaklanan kamyon kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Kundaklanan kamyon kullanılamaz hale geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X