Kayserispor deplasman maçlarını tamamladı

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Hes Kablo Kayserispor, 20192020 sezonunun deplasman maçlarını tamamladı.

Süper Lig'in son haftasına 32 puanla 17.sırada giren Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir mücadelesiyle berabere bu sezon deplasmandaki son maçını oynadı. SarıKırmızılılar bu sezon deplasmanda oynadığı 17 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Hes Kablo Kayserispor, bu maçlarda 17 gol atarken kalesinde ise 48 gol gördü. Sarı Kırmızılı takımın bu sezon oynadığı 17 deplasman maçı ve sonuçları şöyle:

Ankaragücü 11 Kayserispor

Antalyaspor 22 Kayserispor

Konyaspor 21 Kayserispor

Göztepe 40 Kayserispor

Yeni Malatya 40 Kayserispor

Gençlerbirliği 21 Kayserispor

Beşiktaş 41 Kayserispor

Gaziantep 30 Kayserispor

Trabzonspor 62 Kayserispor

Alanyaspor 51 Kayserispor

Galatasaray 41 Kayserispor

Denizlispor 01 Kayserispor

Kasımpaşa 51 Kayserispor

Fenerbahçe 21 Kayserispor

Sivasspor 02 Kayserispor

Ç.Rizespor 32 Kayserispor

M.Başakşehir 10 Kayserispor

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