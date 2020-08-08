Vali Günaydın düğün salonu işletmecileri ile bir araya geldi

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kontrollü sosyal hayat dönemin temel prensiplerinden olan maske, mesafe ve temizlik kurallarının uygulanması amacıyla alınan ve alınacak olan tedbirler ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere düğün salonu işletmecileri ile bir araya geldi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Salonunda düzenlen toplantıya Vali Günaydın, ilçe kaymakamları, İl Sağlık Müdürü, İl Emniyet Müdür vekili, Talas, Kocasinan ve Melikgazi ilçe sağlık müdürleri ile düğün salonu işletmecileri katıldı. Vali Günaydın toplantıda yaptığı konuşmada, “Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde ve İçişleri Bakanlığımız genelgelerinde belirlenen kurallara işletme sahipleri mutlaka uymalı. İşletme sahipleri tarafından düğün salonuna misafirlerin girişi sırasında ateşleri ölçülmeli ve maske kullanımına dikkat edilmeli. Nikâhlar ve düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılmalı ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır” dedi.

Vali Günaydın ayrıca düğün salonlarında oturma düzenlerine dikkat çekerek, “Düğün salonlarında oturma düzenlerini mutlaka kurallara uygun yapalım. Özellikle ağustos ve eylül ayları çok önemli. Kurallara dikkat edersek bu süreçte düğün salonları için ilave tedbirler gündeme gelmez. Kayseri’mizde her alanda çok ciddi denetimler yapıyoruz, eğer kurallara uyarsak kısa sürede sonuç alırız” diye konuştu.

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