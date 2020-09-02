Kayserispor 3 futbolcu daha gönderdi

Hes Kablo Kayserispor, kadrosunda bulunan 3 futbolcuyla daha yollarını ayırdı.

Geçen sezon takıma dahil olan Mert Kula ve Furkan Polat ile alt yapıdan A takıma yükselen Adem Doğan, yeni sezonda sarı kırmızılı forma giyemeyecek.

Hes Kablo Kayserispor kulübü, bu 3 futbolcu ile olan sözleşmesini feshediyor. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın raporu doğrultusunda 3 futbolcuya kulüp bulması söylendi.

Stoper mevkiinde oynayan Mert Kula, geçen sezon 7 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kez Kayserispor forması giydi ve 1 gole imza attı. Furkan Polat ise 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 5 maçta 155 dakika Kayserispor forması giydi. Alt yapıdan A takıma yükselen Adem Doğan, geçen sezon 52 Orduspor takımda kiralık olarak oynamıştı. 19 yaşındaki futbolcu, 3 sezondur Kayserispor takımında profesyonel futbolcu olarak bulunuyordu.

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