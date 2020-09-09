Nevşehir'de izne gelen uzman çavuş, intihar etti



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) İSTANBUL'daki birliğinden Nevşehir'e izinli gelen uzman çavuş Yasin A. (25), sokakta havaya 2 el ateş ettiği tabancasını başına da dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, Kıratlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. İstanbul'da görev yapan uzman çavuş Yasin A., askeri birliğinden izin alarak, memleketi Nevşehir'e geldi. Burada ailesinin yanında kalan Yasin A., sokak ortasında tabancasıyla 2 el havaya ateş etti. Yasin A., daha sonra silahı başına dayayarak, ateşledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, uzman çavuşun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yasin A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Yasin A.'nın intiharıyla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Ahmet KORKMAZER

2020-09-09 16:09:31



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