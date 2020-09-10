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Sedat Kılınç İnşaat’tan Türkiye’de ilk olacak proje Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç: “Manzara Park projesi, her yönüyle Türkiye’de ilk olan bir proje”

İHA

Sedat Kılınç İnşaat’tan Türkiye’de ilk olacak proje Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç: “Manzara Park projesi, her yönüyle Türkiye’de ilk olan bir proje”

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, yeni projeleri ile ilgili bilgiler verdi. Kılınç, temeli atılan Manzara Park projesinin Türkiye’de ilk olacağını belirterek, bu proje ile yüksek katlı bir yapıda villa konforu sunduklarını söyledi.
Şehrin birçok noktasında yeni projeleri olduğunu söyleyen Kılınç, “Sedat Kılınç İnşaat olarak şehrimizin farklı lokasyonlarında projelerimiz var. Bu yıl teslimatlarımız da var. Talas bölgesinde Balcığolu projemizi bu yıl teslim ediyoruz. Melisa konakları projemizin ilk etabı olan 52 adet villayı bu yıl teslim ediyoruz. Ahi Evran bölgesinde bulunan Süleyman Şah konutlarımızı yakın zaman da teslim ettik. Ertuğrul Gazi 1 projemizi geçen yıl, Ertuğrul Gazi 2 projemizi ise önümüzdeki 2 ay içerisinde teslim edeceğiz. Yakut mahallesi bölgesinde bulunan Eymen Prestij projemiz var orda da inşaat devam ediyor, 2021 Haziran ayında teslim edeceğiz. Ayrıca yeni projelerimiz var. Ahi Evran bölgesinde Hobi Park projemiz var, 75 daireden oluşan bu projemiz, Erciyes manzaralı, şehir manzaralı ve havanın çok temiz olduğu adından da anlaşılacağı gibi içinde hobi bahçeleri var. Her daire sahibine ayrılmış hobi alanları var. Günümüzde de artık bu çok önemli pandemi sürecinde de toprakla uğraşmanın, açık havada kalmanın ne kadar faydalı olduğunu hepimiz anladık. O nedenle Hobi Park projemizde böyle hobi alanlarımız var. Bir de Manzara Park projemiz var. Manzara Park projemizde yakın zaman da temelini attık” dedi.
“Manzara Park ile yüksek katlı yapıda villa konforu sunacağız”
Pandemi sürecinde yeşil alanın öneminin anlaşıldığını ve Manzara Park projesi ile insanlara yüksek katlı yapıda villa konforu sunacaklarını söyleyen Sedat Kılınç, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Manzara Park projemizin de şöyle bir özelliği var, 18 bin metrekare üzerinde kurulmuş bir proje içerisinde yaklaşık 10 bin metrekare alana yakın yeşil alan var ve bu projemizde Türkiye de ilk olan bir proje. Bunun altını çizmek istiyorum inşaat devam ederken peyzaj alanları bitmek üzere. Yani önce peyzaj alanlarımız, sosyal tesislerimiz bitecek daha sonra inşaat bitecek. Genelde bizim sektörde bu uygulama önce inşaat biter daha sonra çevre düzenlenmesine geçilir ama bu projemizdeki özellikle bir şeye dikkat çekmek istediğimiz için, yeşil alanın ne kadar önemli olduğunu, açık alanlardaki sosyal alanların ne kadar önemli olduğunu pandemi sürecinde çok iyi anladık. Aslında Manzara Park projemizde de yüksek katlı bir yapıda bir villa konforu sunuyoruz. 10 bin metrekare bahçede, yürüyüş alanları, süs havuzları, şelaleler, göletler ve 300 farklı ağaçtan oluşan peyzaj alanları mevcut ve Eylül sonunda peyzaj alanı sonlanmış olacak. İnşaat devam ederken öncelikle biz peyzaj alanını bitirmiş olacağız buda Türkiye’de ilk olan bir uygulama inşallah bu peyzaj alanları bittikten sonrada projemize bir lansman yapacağız. Herkese bu projenin hem özelliklerini hem de bu peyzaj alanını dikkat çekmek istediğimiz konuları sizler aracılığıyla aktaracağız”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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