Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin'den 'özel okul ücreti' açıklaması



Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)TÜKETİCİLER Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel okul ücretleriyle ilgili "Çocuğumuzu okula kaydederken uzaktan eğitim maddesi yok. Dolayısıyla yüz yüze eğitim verilmediği için geçen sezon itibarıyla tüketiciler bu 3 aylık bedeli geri alabilirler. Çünkü, yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim arasında kıyaslanmayacak kadar fark var" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, koronavirüs salgını sürecinde tüketicilerin önemli haklarının olduğunu söyledi. Olağanüstü durumlarda vatandaşların yaptırmış olduğu rezervasyonları iptal ettirme hakkı olduğunu belirten Şahin, "Şu an eğitimde bir yasaklama yok. Yüz yüze eğitimden farklı olan uzaktan eğitim dönemine başvuruldu. Fakat burada şöyle bir durum var; bizim okula çocuğumuzu kaydederken yapmış olduğumuz sözleşme yüz yüze eğitimle ilgili. Sözleşmenin içerisinde uzaktan eğitim maddesi yok. Olağanüstü durum varsa da yok. Dolayısıyla yüz yüze eğitim verilmediği için geçen sezon itibarıyla tüketiciler bu 3 aylık bedeli geri alabilirler. Çünkü, yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim arasında kıyaslanmayacak kadar fark var. Devletin yasakladığı dönem olduğu için yazılı bildirime de gerek yoktu. Fakat ücreti talep etmek anlamında yazılı bildirim yapmak gerekir" ifadelerini kullandı.

'YEMEK VE SERVİS PARASI İADE EDİLİR'

Velilerin farklı haklarının da olduğunu söyleyen Şahin, "Eğitimde yemek ve servis parasını karıştırmayalım. O paraları zaten iade etmek zorundalar. Yüz yüze eğitim olmadığı için para geri iade edilir. Bunun yapılması için gereken kuruma yazılı müracaat. Olumsuz cevap alınmış ise tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvuru yapılarak para talep edilebilir. Biz bu konuda tüketicilerin bu paraları alacağına inanıyoruz. Dolayısıyla da bu velilerin bu müracaatları yapmalarını istiyoruz. Bu sene bir de eğitimde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düştü. Arada bin veya 2 bin liraya tekabül eden yüzde 7'lik farkı da tüketiciler geri alabilirler. Özel okulların parayı geri vermediklerini duyuyoruz. Bunun için de vatandaşların hakem heyetlerine başvurmaları yeterli" şeklinde konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ

2020-09-12 14:10:32



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