Kamyonla minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde kamyonla minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kopçu mevkisinde 38 ADV 601 plakalı kamyon ile 33 AEN 385 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 7 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.