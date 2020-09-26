Kayseri'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

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Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Develi ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Develi ilçesi Tomarza yol ayrımında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 ADV 601 plakalı kamyon ile 33 AEN 385 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs refüje çıkarak, devrildi. Kazada minibüste bulunan 1'i çocuk, 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Cafer ZENGİN

2020-09-26 15:57:48



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