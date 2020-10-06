Büyükşehir’den kültürel mirasa destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir ve şehir kültürü üzerine yayınladığı eserlerle Kayseri'yi mimariden görsel sanatlara ve edebiyata kadar kültürün her alanında geliştirip, güzelleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları envanterlerin içerisinde bulunan Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası, Yaman Dede Şiir Yarışması, Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri, Şehirden Kültüre kitaplarıyla Kayseri’nin değerlerini ortaya koyuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin tıpkı ekonomi de gösterdiği canlılığını kültür ve sanatta da yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi yayınları envanterinde bulunan kitaplarıyla Kayseri’nin değerleri olan Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası, Yaman Dede Şiir Yarışması, Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Şehirden Kültüre ve Sabit Özdemir Özenç kitaplarını vatandaşlarla buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları envanterinde yer alan Yaman Dede Şiir Yarışması kitabında “Aşık Seyrani” şiir yarışmasında dereceye giren şiirlerin derlemesi bulunurken, Kayseri Yer altı Yapıları Envanteri beşinci ara raporda Koramaz Vadisi anlatılıyor. Koramaz Vadisi’ndeki zenginliğin gözler önüne serildiği Kayseri Yer altı Yapıları Envanteri beşinci ara raporda, 76 tane yapının tek tek çizilip, raporlanıp fotoğraflanarak anlatıyor. Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası kitabında ise, Kayseri tarihi, kültürü, ve edebiyatıyla ilgili kıymetli bilgilerin manzurmensur karışık eserleri mevcut. Şehirden Kültüre Kitabı ise şehrin kimliğini insanlarla yeniden buluşturuyor.

Tarihi mirasını koruyan ve tarihi değerlerine fonksiyonlar yükleyen bir kültür şehri olarak Kayseri’yi anlamak için, bu eserlerin okunması gerektiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yaman Dede Şiir Yarışması, Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası, Kayseri Yer altı Yapıları Envanteri kitapları Kayseri’nin güzelliklerini de ortaya koyuyor. Kayseri aynı zamanda Makarrı Ulema yani Alimler Şehri. Bu topraklardan pek çok kültür ve sanat adamı yetişmiş. Böylesine güçlü isimlerin yetiştiği, böylesine ilginin olduğu bu topraklar kültür ve sanatla çok daha fazla yoğrulması gerekir. Büyükşehir Belediyesi yayınları envanterinde bulunan kitaplarımız da şehrimizin aynası olduğundan, Kayseri’nin kültür ve eğitimine armağan etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

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