Yahyalı Kapalı Semt Pazarının temeline ilk harç konuldu

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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün seçim vaatleri arasında yer alan ve geçtiğimiz haftalarda ihalesi yapılan Yahyalı Kapalı Semt Pazarı’nın temeli dualarla atıldı.

İlçede Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan mevcut pazar yerine yapılacak kapalı semt pazarının temeline ilk harç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve belediye personellerinin katılımlarıyla yapıldı. Temele ilk harç konulmadan önce dualar edilerek, kurban kesildi. Belediye Başkanı Esat Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Öncelikle Cenabı Allah’ın “Habibim sen olmasaydın alemleri yaratmazdım” iltifatına ve sevgisine mazhar olan Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin 1449. Yılı münasebetiyle tüm İslam Alemini birlikte hareket etmesini istiyor ve Mevlid Kandillerini kutluyorum. Bu güzel günde belediye olarak 1800 m alana sahip olacak kapalı semt pazarımızın temelini attık. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun. Rabbim, pazarımızın kazasız belasız bir şekilde tamamlanarak kurdelesini kesmeyi nasip etsin. Yahyalı’ ya yakışacak bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Seçim döneminde vatandaşlarımıza bunun sözünü vermiştik. İnşallah en kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.

Başkan Öztürk konuşmasında ayrıca; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çirkin ve seviyesiz bir şekilde saldıran Fransız karikatür dergisini kınıyorum. Hazmedemeyen insanlar artık seviyesizce bel altına vurmaya başladılar. Bu vesileyle şahsım, kurumum ve ilçem adına söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak Fransız mallarını almayacağız” ifadelerini kullandı.

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