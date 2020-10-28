Kayseri'de 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık iddiasına 9 yıl hapis



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Muhammet Ö. (43), 'oltalama' diye adlandırılan yöntemle N.Ş. isimli kadının banka hesap bilgilerini ele geçirip dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve kararın ardından tutuklandı.

Kayseri'de 20 Ekim 2018´de meydana gelen olayda, N.Ş. banka hesabından 3 bin 500 TL'nin bir markette kullanıldığını fark etti. Yapılan inceleme sonrası N.Ş.'nin 'oltalama' yöntemiyle hesap bilgilerinin Muhammet Ö. tarafından ele geçirildiği iddia edildi. Şikâyet üzerine Muhammet Ö. hakkında 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan dava açıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Muhammet Ö., Mersin Erdemli Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, N.Ş. duruşmaya katılmadı. Suçsuz olduğunu öne süren Muhammet Ö., "Parayı kimin çektiğini ya da harcamayı kimin yaptığını bilmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Muhammet Ö.'yü, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, indirim maddesi uygulamadığı sanığın tutuklanmasına hükmetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-10-28 14:25:42



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