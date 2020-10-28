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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çolakbayrakdar, Mevlid Kandili’nde ağaç dikti

İHA

Başkan Çolakbayrakdar, Mevlid Kandili’nde ağaç dikti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun ve öğrencilerle birlikte ağaç dikti. Mevlid Kandili’ne ithafen ağaçları toprakla buluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yeşili ve çevreyi seven korumayı emreden bir dinin Peygamberin tabileriyiz. Bu doğrultuda ağaç dikim faaliyetlerimizle geleceğe nefes oluyoruz.” dedi.
Kocasinan Belediyesi tarafından Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe; Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun ve öğrenciler katıldı.
Mevlid Kandili’nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Başkan Çolakbayrakdar, “Ağaç dikim faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Kocasinan’ımızın her bir bölgesini güzelleştirmek ve bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir çevre bırakmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu günün anlamı ve önemi ise Peygamber Efendimiz’ in (S.A.V) dünyaya teşrif etmiş olduğu gün olmasıdır. Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla bugünün özelinde Mevlid Kandili’ne ithafen ağaçlarımızı dikiyoruz. Çocuklarımızda bizlerle birlikte birçok etkinliğimizde olduğu gibi kendilerine emanet edilecek çevrenin bilinci içerisinde ağaç dikim çalışmasında yer alıyorlar. Peygamber Efendimiz (S.A.V), insanlığa huzur ve mutluluk reçetesi getirmiş ve geleceğe de örnek olmuştur. Dünya, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in örnek hayatının ve İslam dinine mesajlarının aktarması noktasında ne kadar çok önemli ve değerli olduğunu, içinden geçmiş olduğumuz süreç nedeniyle daha iyi anlamış durumdadır. Efendimizin mesajını, Dünya ne kadar iyi anlarsa barış ve huzur daha fazla hakım kılacaktır.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini, “Bu vesileyle Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecenin; vatanımıza, milletimize, gönül coğrafyamıza ve İslam Alemine; sağlık, mutluluk, bereket ve huzur getirmesini Yüce Rabbimiz’ den niyaz ederim.” diyerek noktaladı.
Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven ise yeşillendirme çalışmasından dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Özellikle Kocasinan bölgemizde ağaçlandırma faaliyetlerinin artarak devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu kayseri ve Kocasinan açısından ümit verici ve sevindirici durumdur.” dedi.
Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun da bugünün özelinde ağaç dikim faaliyetlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Daha yeşil doğa, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan birisidir. Bundan dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar’ın, Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun ve öğrencilerle birlikte ağaçları toprakla buluşturmasıyla program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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