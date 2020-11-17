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Uzm. Dr. Hatice Karagöz: “Antibiyotikler sadece doktor kontrolünde kullanılması gereken ilaçlardır” Uzm. Dr. Hatice Karagöz: “Direnç gelişmemesi için antibiyotikler reçetedeki gibi kullanılmalılar”

İHA

Uzm. Dr. Hatice Karagöz: “Antibiyotikler sadece doktor kontrolünde kullanılması gereken ilaçlardır” Uzm. Dr. Hatice Karagöz: “Direnç gelişmemesi için antibiyotikler reçetedeki gibi kullanılmalılar”

Uzm. Dr. Hatice Karagöz, antibiyotiklerin doktor kontrolünde olmadan, kişilerin rastgele kullanmaması gerektiğini söyledi.
Acıbadem Kayseri Hastanesi Dahiliye Uzmanı, Uzm. Dr. Hatice Karagöz 1117 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası’nda antibiyotik kullanımıyla ilgili olarak, “Zararlı bakterilere karşı kullanılan, 50’den fazla antibiyotik türü ilaç var. Bunlar tablet, şurup, damla ya da damardan enjekte edilebiliyorlar. Antibiyotiklerin bazıları, vücudun belirli bölgesindeki bakterileri hedef alırken, daha geniş etki alanına sahip olanları ise çeşitli türdeki bakterileri yok ediyor. Bir çok bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan antibiyotikler, ülkemizde de dünyada da en sık kullanılan ilaç gurupları arasında yer alıyor. Ama yanlış kullanıldığında hem kişiye hem de topluma zarar verir” dedi.
Antibiyotik direnci gelişiyor
Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla antibiyotiğin eczanelerde ancak reçete ile satılan ilaç grubunda olduğunu belirten Dr. Hatice Karagöz, bunun nedeninin ise antibiyotik direnci denilen durumun önüne geçilmesi gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Bakteriler de evrim geçirir ve ilaçlara karşı dirençli hale gelirler. Yanlış veya eksik kullanılan antibiyotikler, öldürmesi gereken bakterileri tam olarak öldüremez, üstelik bakterilerin onları tanıyarak, direnç kazanmasına neden olabilir. Bakteriler akılıdır; dirence neden olan genetik yapılarını farklı bakteri türlerine de aktarabilirler. Böylece antibiyotik direncinin diğer bakteriler arasında yaygınlaşmasına da neden olurlar. Bu durum antibiyotiğe karşı direnç kazanmış bakteriler tedavinin etkisiz olmasına yol açar. Bu yüzden, doktorunun antibiyotik yazdığı hastalar, mutlaka söylenen dozda ve zamanda antibiyotiklerini kullanmalılar. Bu hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için çok önemli bir konu”
Antibiyotikler ağrı kesici, ateş düşürücü değildir
Antibiyotiklerin ne işe yaradığına dair toplumda yeterli farkındalığın olmadığını söyleyen Dr. Hatice Karagöz “Antibiyotik herhangi bir ağrı kesici değildir. Ateş düşürücü değildir. Özellikle bizim ülkemizde antibiyotiğin çok yanlış kullanımı bulunmaktadır. Üst solunum yolu enfeksiyonları ve gastroenteritler de sıklıkla ağrı kesici olarak tercih edilmektedir. Buna rağmen antibiyotikler vücuttaki enfeksiyonun tedavisinde bakterileri öldürmek ya da çoğalmalarını engellemek amacıyla kullandığımız bir ilaçtır. Antibiyotikler sadece doktor kontrolünde, doktorun belirlediği dozda ve sürede kullanılması gereken ilaçlardır. Sadece bu şekilde kullanıldıklarında fayda sağlayan ilaçlardır. Bunun dışındaki kullanımlarında çok ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bunların en başında ise antibiyotik direnci gelmektedir. O yüzden mutlaka antibiyotiğinizi hekim kontrolü altında kullanınız. Sadece hekiminiz size reçete ettiği zaman, reçete ettiği dozu ve süreyi aksatmadan tam olarak kullanınız. Onun dışında size faydadan çok zarar getirebilirler. Antibiyotiklerin yanlış kullanımının yani hekim kontrolü dışında kullanımının ciddi yan etkileri olabilir. Bunlar özellikle ishal, karaciğer toksisitesi, böbrek toksisitesi hatta sağırlığa kadar götüren çok ciddi yan etkilere neden olabilir. Mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini unutmayalım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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