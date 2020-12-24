Kayseri’de 2’si çocuk 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Özcan Sokak’ta meydana gelen olayda, aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Mide bulantısı ile kalkan aile fertleri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan 5 kişi, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.

Zehirlenen 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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