Sarıoğlan yine sallandı Sarıoğlan'da 3 büyüklüğünde deprem

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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde gece saatlerinde 3 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde gece 02:28'te yerin 19.50 km altında 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar panik yaşadı.

Öte yandan, Sarıoğlan ilçesi geçtiğimiz günlerde 4.6 büyüklüğündeki depremle de sallanmıştı.

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