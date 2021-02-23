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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Ulaşım A.Ş. koronavirüse yol vermedi

İHA

Kayseri Ulaşım A.Ş. koronavirüse yol vermedi

Pandeminin ilk gününden itibaren salgın ile mücadele faaliyetlerini titizlikle uygulayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem yolcuları, hem de Ulaşım A.Ş. personelinin güvenliği için aldığı birçok önlemle adeta koronavirüse yol vermedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirde güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla örnek olacak tedbirlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Pandeminin ilk gününden itibaren salgın ile mücadele faaliyetleri titizlikle uygulayan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. çalışanların ve yolcularının güvenliği için gereken önlemleri en hızlı şekilde aldı. Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarının uygulanmasının beraberinde temizlik ve hijyen konusunda kapsamlı çalışmalar yürütülürken, tüm raylı sistem istasyonlarına ve otobüslere dezenfektan dispanseri konuldu, ayakta yolcu kapasiteleri azaltıldı ve pandemi düzeyi durumuna göre bir dönem ayakta yolcu alınmadı. Koltuklarda yolcu oturma düzenlemelerinin yanı sıra, araç tabanlarına sosyal mesafe etiketlemeleri, araç içi ve istasyonlarda sesli ve görsel yolcu bilgilendirmelerinin devreye alınması gibi önlemler alındı.
HES KODU İLE TOPLU TAŞIMA BİLETLERİNİN ENTEGRASYONU, ATILAN EN ÖNEMLİ ADIMLARDAN
Koronavirüs ile mücadele ve yolcuların güvenliği için Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen toplu taşıma araçlarında zorunlu Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması da pandemi ile mücadelede atılan önemli adımlardan birisi oldu. Türkiye’de söz konusu uygulamayı hayatı geçiren ilk belediyelerden olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde korona virüs salgınını önlemek noktasında en etkin müdahaleyi gerçekleştirerek, riskli olduğu belirlenen kişilerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilmedi.
YOLCULAR KADAR PERSONEL DE DÜŞÜNÜLDÜ
Kayseri Ulaşım A.Ş. yolcular kadar çalışanlarını koronavirüsten korumak için de birçok önlem aldı. Kurum doktoru tarafından tüm personel salgın konusunda bilgilendirilirken, Kayseri Ulaşım A.Ş. ve özel halk otobüsü şoförlerinin sürücü kabinleri plastik siperliklerle izole edildi. KART38 İşlem Merkezi’nde bankolara şeffaf siperlik montajları yapıldı. Çalışanların yemek saatleri yemekhanede kalabalıkların oluşumunu önleyecek şekilde planlandı ve iki kişilik yemek masalarına fiberglass cam ile bölme eklendi. Güvenli hizmet standartlarına uygun olarak her alan için ayrı ayrı temizlik planlamaları oluşturuldu. Girişler, koridor ve ortak kullanım alanlarına el dezenfeksiyonları konuldu. Nizamiye girişlerinde ateş ölçme, maske dağıtımı, HES Kodu ve salgın hakkında bilgilendirme yapıldı. Olası vaka için iç ve dış iletişim formları hazırlandı. İzolasyon odası oluşturuldu. Kullanılan maskeler için maske atık kutuları oluşturuldu ve atık yönetmeliğine uygun şekilde toplandı. Ortak kullanılan alanlar, malzemeler, ekipmanlar ile ilgili dezenfeksiyon talimatları oluşturuldu. Bunun için şirket araçları, servisler, atölye ve teknik personele dezenfektan verildi. Ortak kullanım alanlarına günlük olarak dezenfeksiyon, diğer alanlarda haftada iki kez dezenfeksiyon işlemi uygulamaya alındı. Ortak alanlara bilgilendirme afişleri asıldı. Kapalı alanlarda bulunması gereken maksimum kişi sayısı belirlendi. Sağlık bakanlığı tarafından belirlenen standartlara göre 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde ofisler düzenlendi.
DEZENFEKTE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Ayrıca Kayseri Ulaşım A.Ş. araçların, istasyonların, otobüs duraklarının ve bilet satış noktalarının düzenli olarak dezenfekte edilme işlemine ara vermeden devam ediyor. Halen sürdürülen çalışmalarda korona virüs ile mücadele kapsamında otopark hizmetinde görev yapan personellere eldiven ve dezenfektan dağıtımı yapılırken otoparkın asansörofis gibi ortak kullanım alanları olan periyodik olarak dezenfekte ediliyor.
KORONAVİRÜS KONUSUNDA EĞİTİMLER DÜZENLENDİ
Koronavirüsten korunma faaliyetleri kapsamında ayrıca eğitimler de yapıldı. Bu anlamda Ulaşım A.Ş.’deki tüm personellere korona virüs bilgilendirme eğitimi ayrıca temizlik personellerine bulaşıcı hastalık eğitimi düzenlendi. Uygun nitelikteki işler için evden çalışma yapılması, çalışma planlarının ofislerdeki kalabalığı azaltacak şekilde oluşturulması, çalışma saati düzenlemeleri bu çalışmalar arasında yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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