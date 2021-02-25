“Kayseri'nin girişimciliğinin en güzel örneğini gösterdiniz"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kendi kurdukları sistemle araçları cep telefonuyla çalıştırıp yönlendiren oto ustası gençlerle buluştu. Başkan Yalçın, genç ustalara “Kayseri’nin girişimci ruhunun en güzel örneğini gösterdiniz.” dedi.

Başkan Yalçın, yaptıkları sistemle araçları cep telefonuyla yönlendiren Yalçın Abravcı (23), İsmail Aydoğan (24), Taha Candan (23) ve Suat Güngör’ü (23) makamında ağırladı. Genç ustaların ikisinin kendisi gibi Kartal Endüstri Meslek Lisesi mezunu olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, kendilerini tebrik edip bundan sonraki hedefleri için katkı sözü verdi. Başkan Yalçın, çalışmalarını profesyonel destekle yapmaları gerektiğine vurgu yaparak Erciyes Üniversitesi Teknopark’tan destek almaları konusunda da öncülük etti.

“ELLERİNİZİN KARASIYLA GURUR DUYUN”

Buluşmada gençlerle yakından ilgilenen Başkan Yalçın, meslekleri gereği ellerinin kara olduğuna işaret ederek “Elbette işiniz bittiğinde elinizi yıkıyor sonra da güzelce kremliyorsunuzdur ama elinizin karasından sakın utanmayın. Onlarla gurur duyun.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından genç ustalara çeşitli hediyeler veren Başkan Yalçın daha sonra belediye önüne inerek geliştirdikleri sistemi yakından inceledi.

Cep telefonuyla motoru çalıştırıp, farları açan, duman çıkaran ve hareket eden araç sistemi için gençleri tebrik eden Başkan Yalçın, ustalara başarılarının devamını diledi.

“BAŞKANIMIZ UFKUMUZU AÇTI”

Gençler adına konuşan Yalçın Abravcı, Başkan Yalçın’ın kendilerini sahiplenip ufuk açıcı destekte bulunduğunu belirterek, “Talas Belediye Başkanımızla aynı liseden mezun oluşumuzla bize daha çok ilgi gösterdi. Bize destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bizler, Kayserimizin adına daha çok duyurmak istiyoruz. İleriye dönük olarak direksiyonu da kumanda edebilecek sistem kurma çabasındayız.” diye konuştu.

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