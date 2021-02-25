Başkan Büyükkılıç, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı. Büyükkılıç, maske, mesafe ve hijyen kuralları ve tedbirler konusunda hatırlatmada bulundu.

Vali Şehmus Günaydın başkanlığındaki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, video konferans yöntemiyle katıldı.

Kurul üyelerine yerel yönetimlerin pandemi ile mücadelesine ilişkin bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, kovid19'a yönelik mücadelenin tam bir seferberlik ruhu ile yürütüldüğüne dikkat çekti.

Büyükkılıç, belediyenin tüm birimlerinin ve iştiraklerinin salgınla mücadelede büyük bir hassasiyet gösterdiğini belirtirken, vatandaşlara gelinen süreçte kontrollü normal hayata dönebilmek için maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda azami gayret gösterilmesi hatırlatmasında bulundu.

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