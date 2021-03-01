Melikgazi'nin tarihi animasyonları ilgiyle izleniyor

Hazırladığı animasyonlar ile kültürsanat hizmetlerine katkı sunmaya devam eden Melikgazi Belediyesi bu hafta sonu Gazi Osman Paşa ve Selehaddin Eyyubi'nin hayatını sosyal medya takipçilerine sundu.

Melikgazi Belediyesi olarak tarihe ışık tutan çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Pandemi sürecinde kültür sanata katkı sunmak için hazırladıkları animasyonların ilgiyle izlendiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlarımız evlerinde sıkılmasın diye bu güzel çalışmaları onların beğenisine sunduk. Bu hafta sonu Gazi Osman Paşa ve Selehaddin Eyyubi'nin hayatını işledik. Her hafta tarihimizdeki, kahramanlarımızı, padişahlarımızı ve hikâyelere destanlara konu olan ünlü birbirinden farklı şahsiyetlerin hayatlarını işliyoruz. Bu animasyonların gençlerimize büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Çünkü geçmişimizi anlarsak geleceğimizi doğru ve güzel planlayabiliriz. Gençlerimizin kendilerine bu önemli şahısları örnek almasıyla ufukları açılabilir. Dünyayı değiştirenler animasyon filmlerimiz her hafta sonu yenileriyle devam edecek." dedi.

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