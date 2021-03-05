Hatayspor-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Ligin 29.haftasında 07 Mart Pazar Antakya Atatürk Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan Atakaş Hatayspor ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Atakaş Hatayspor ile Hes Kablo Kayserispor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın 4.Hakemi Murat Erdoğan.

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