Emar Grup FK şehitleri unutmadı

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Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü, helikopter kazasında şehit olan 11 askeri unutmadı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Emar Grup FK, dün yapılan antrenman öncesinde, geçtiğimiz gün meydana gelen kazada şehit olan 11 askeri unutmadı. Türk bayrağı açarak şehitleri anan Kayseri Emar Grup FK futbolcular, Türk milletine ve şehit ailelerine baş sağlığı diledi. SarıSiyahlılar bugün yapacağı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına devam edecekler.

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