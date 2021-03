Başkan Büyükkılıç'a 'akıllı şehir' sunumu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi trafikten sağlığa, kent güvenliğinden estetiğine kadar birçok alanda akıllı şehirciliğe yönelik uygulamaları hayata geçirirken, bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Ulaşım A.Ş. ile Bilgi İşlem ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlıkları tarafından kapsamlı sunum yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy, Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ile ekipleri hazır bulundu.



AKILLI ŞEHİR KAYSERİ PROJESİ İÇİN KAPSAMLI SUNUM

Toplantıda Başkan Büyükkılıç’a, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından akıllı ulaşım sistemleri, kavşak tipleri, elektronik denetleme sistemleri, planlama yapılan kavşaklar, değişken mesaj sistemleri, akıllı sinyalizasyon kontrol yazılımı gibi çalışmalar anlatılırken, ulaşımda anlık takip ve denetim ile raporlar konusunda yapılan çalışmalar aktarıldı.

Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu da yaptığı sunumda akıllı kavşak projesi faz planlarının geldiği noktayı anlatırken, Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül ise ‘Akıllı Şehir Kayseri’ uygulaması hakkında bilgiler verdi. Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasının şu ana kadar 124 bin kişinin telefonlarına yüklediğini ve uygulamanın 78 bin aktif kullanıcısı olduğunu belirten Yaylagül, Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasının daha modern, estetik, kullanışlı ve kapsamlı hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Akıllı Şehir Projesi kapsamında ilgili paydaş birimleri ile çok anlamlı ve önemli bir toplantı yapıldığını belirtti. Büyükkılıç, toplantıda Ulaşım A.Ş., Ulaşım Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Makine İkmal Daire Başkanlığı birimlerinin ortak çalışmalarının ele alındığını ifade ederek, “Beş birimimizi ilgilendiren bir konuyu değerlendirdik. Kayseri’mizin bizi seven, bize güvenen insanlarımıza, hemşehrilerimize daha konforlu, daha günün koşullarına uygun bir hizmet ortamı sunabilmek için çalışıyoruz, bu konuda epeyce yol aldık” dedi.



“BU PROJE KISA ZAMANDA ŞEHRİMİZE ÇOK BÜYÜK KAZANIMLAR SAĞLAYACAK”

Yakın zamanda akıllı şehir projesinde büyük kazanımlar sağlanacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bütün bu çalışmaları kendi ekibimizle birlikte yapma yönünde irade kullanıyoruz. Amacımız hem kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak, hem de bizim birlikte çalıştığımız kardeşlerimize güvenerek şehrimize katma değer sağlamak ve birimlerimizin özgüvenini de oluşturmaktır. Bu yönde de iyi niyetle çıkılıp, yol almaya başlayan ekiplerimizin çok büyük bir gelişme içerisinde olduğunu gözlemlemekteyiz. Ben her birimimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. İnşallah Kayseri’miz yaklaşık 2021’in sonbaharına doğru çok daha farklı bir konumda Akıllı Şehir Projesi ile karşı karşıya gelecek ve bu yönde şehrimize çok büyük kazanımlar sağlayacak.”

Büyükkılıç, her alandaki hizmetlerle şehrin tüm bölgelerini, esnaf guruplarını da içeren bir anlayış içerisinde Kayseri’yi tanımlayan bir çalışma yapan, katkı sağlayan, destek veren tüm ekiplere teşekkür etti.

