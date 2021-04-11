Kayseri’de nisan karı kışı aratmadı

Kayseri’de nisan ayında yağan kar ile sokaklar beyaza büründü.

Kayseri’de 2 gün önce başlayan kar yağışının etkisini sürdürmesi ile birlikte kent merkezi ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışından önce çiçek açan ağaçların üzeri de kar ile kaplandı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise en son 1981 yılının nisan ayında yağan kardan sonra ilk defa bu kadar yoğun yağış olacağı bildirilerek, "Yapılan değerlendirmelere göre kar yağışlarının bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırması, Kayseri'nin merkez ilçeleri, Felahiye, İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi ve Tomarza ilçelerinde kuvvetli ve zaman zaman yoğun olmak üzere hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklamaları yapılmıştı.

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