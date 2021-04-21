Sosyal bilgiler öğretmeni Covid-19'a yenik düştü

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Kayseri'de sosyal bilgiler öğretmeni Mehmet Şahin, Covid19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Mehmet Şahin bir süre önce koronavirüse yakalandı. Mehmet Şahin, hastanede tedavi gördüğü sırada Covid19 mücadelesini kaybederek vefat etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, acı haber sonrasında Mehmet Şahin ve ailesine başsağlığı diledi.

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