KTO’dan KOSGEB Hızlı Destek Programı bilgilendirme semineri

Kayseri Ticaret Odası, eğitim toplantıları kapsamında KOSGEB Hızlı Desteklerinden üst düzeyde faydalanılması amacıyla, bilgilendirme semineri düzenledi. Seminerde konuşan KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler, Kayseri’de imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik başlatmış olduğu hızlı kredi destek programına ilginin yoğun olduğunu belirterek, “Başvurularınızı son güne bırakmayın ve desteklerden faydalanın” mesajı verdi.

Kayseri Ticaret Odası tarafından iş dünyasının, KOSGEB desteklerinden faydalanması ve gücüne güç katması amacıyla bilgilendirme semineri düzenledi. Kayseri Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde online olarak düzenlenen seminerde KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler tarafından Pandeminin etkilediği mikro ve küçük işletmelere yönelik sağlanan destekler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan KTO Genel Sekteri Mevlüt Çil, ciro kaybı yaşamış işletmelerde devletin KOSGEB programlarıyla verilen desteklerden yararlanılabileceğini söyledi. KTO olarak öncelikli amaçlarının, firmaları devlet desteklerini yanlarına alarak büyümelerine katkı sunmak olduğunu ifade eden Mevlüt Çil, “Devletimizin farklı kurumlar üzerinden birçok sektörü desteklediğini, önemli hibe programları sunduğunu biliyoruz. Ancak bu programların daha geniş kitlelere duyurulması ve katılımın daha fazla olması amacıyla KTO olarak eğitim programları düzenliyoruz. Amacımız, programların daha çok duyulması ve üst düzeyde katılım sağlanmasıdır” dedi.

Seminerde daha sonra söz alan KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler, covid19 pandemisi kapsamında Dünya Bankası ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliği ile uygulanan programın işletmelerin finansal güçlerini artırmak olduğunu söyledi. Özbekler, Mikro ve küçük ölçekli işletmelerinin faaliyetlerini sürdürmek ve salgının başlangıcından itibaren istihdamlarını korumalarını sağlamak için çıkarılan hızlı kredi destek programının yararlanmanın ana unsurunun imalatçı olmak olduğunun altını çizdi.

Programdan yararlanmak kriterleri hakkında bilgiler veren Özbekler, “Öncelikle imalat sektöründe faaliyet gösteren, 2019’da en az 75 bin TL net satışının olması, 2020 yılının ilk 5 ayında 2019’un ilk 5 ayına kıyasla en az yüzde 25 ve daha fazla gelir kaybına uğrayan mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel ARGE sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler yararlanabilir” diye konuştu.

Programın en önemli özelliğinin ise işletmelere kullandırılacak geri ödemeli desteğin teminatsız ve faizsiz bir şekilde olacağının altını çizen Ahmet Özbekler, “Mikro işletmeler 30 Bin TL’ye, küçük işletmelere 75 bin TL, Yenilikçi genç işletmelere ilave 25 bin TL destek verilecektir. Son başvurular online olarak 21 Mayıs tarihinde sona erecektir. Destek programı ilk 3 yıl ödemesiz. Daha sonra 4’er ay dönemler halinde 6 taksitte toplam 5 yıl içerisinde işletmelerimiz bunu kapatabilecek” dedi.

İl Müdürü Özbekler seminerde Kayseri’de başlatılan imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik başlatılan hızlı kredi destek programına ilginin yoğun olduğunu belirterek başvuruları son güne bırakmamalarını ve bu destekten faydalanmaları söyledi. Seminerde katılımcılara detaylı bilgiler vererek soruları da yanıtlayan İl Müdürü Ahmet Özbekler, KOSGEB olarak amaçlarının ortak sorunlara ortak çözümler sunabilen projeleri desteklemek olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.