Kayseri'de 9 mahallenin muhtarı ara seçimle belirlendi

Kayseri'de 9 mahallede yapılan ara seçimleri ile görev yapacak muhtarlar seçildi.

Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan ve Gökkent, Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi, Pınarbaşı ilçesine bağlı Karahalka, Sarıoğlan ilçesine bağlı Kaleköy, Sarız ilçesine bağlı Karapınar ve Oğlakkaya, Yahyalı ilçesine bağlı Çubukharmanı ve Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır Mahallelerinde vatandaşlar muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti. Alpaslan Mahallesinde yapılan seçimlerde ikisi de bin 155 oy alan Yalçın Sezgin ile Fatih Çalışkan, seçim kurulunda kura çekimine kaldı. Kurada, mevcut muhtar Yalçın Sezgin kazanarak muhtarlık seçimini kazandı.

Seçimleri, Pınarbaşı ilçesine bağlı Karahalka Mahallesi'nde Sebahattin Aygün, Gökkent Mahallesi'nde Ahmet Bahadır, Hacılar Karpuzsekizi Mahallesi'nde Ahmet Bacak, Sarız ilçesine bağlı Oğlakkaya Mahallesi'nde Galip Bozdoğan, Karapınar Mahallesi'nde İbrahim Doğan, Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır Mahallesi'nde Ümit Karaca, Sarıoğlan ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde Kemal Temizer ve Yahyalı ilçesine bağlı Çubukharmanı Mahallesi'nde Duran Şengün kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.